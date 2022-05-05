Выставки здесь будут отличаться от музейных. Первые из них будут привозными. Возможно, в день открытия экспозицию посвятят современному искусству.

Во Владимире 1 июня откроется павильон «Галера», расположенный в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщил гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.Выставки здесь будут отличаться от музейных. Первые из них будут привозными. Возможно, в день открытия экспозицию посвятят современному искусству.«Также там планируется проведение концертов, спектаклей, творческих вечеров и другие живые мероприятия различного формата», - добавил руководитель ВСМЗ.Напомним, что в советские годы в здании располагалась картинная галерея. После распада СССР в «Галере» организовали ночной клуб. На баланс музея павильон вернулся в октябре прошлого года.