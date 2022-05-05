Если активность достигнет 42 тысяч, то в городе отремонтируют две территории.

Уже 19 тысяч владимирцев проголосовали за , которое будет выполнено в 2023 году. Об этом рассказал Андрей Шохин.В лидерах: площадь Победы, скверы «Гвардейский» и «Зерновский». Другие территории незначительно отстают.«В связи с повышенным интересом, хочу сообщить о корректировке планов. Во-первых, в случае достижения показателя в 42 тысячи проголосовавших горожан, пространство, занявшее первое место, получит федеральные средства. Во-вторых, объект, который станет вторым, будет реализован за счёт городского бюджета», - подчеркнул мэр.Напомним, что голосование продлится до 30 мая. Выбор можно сделать на общероссийской интернет-платформе ZA.GORODSREDA.RU. К процедуре допускается любой желающий старше 14 лет.