Во Владимире на Пекинке 5 мая примерно в 02:30 произошла авария с участием двух самосвалов. По...

Во Владимире на "Пекинке" 5 мая примерно в 02:30 произошла авария с участием двух самосвалов.По предварительным данным, два самосвала марки «Volvo» столкнулись в районе дома №8А по улице Толмачевской. В результате столкновения, один из грузовых автомобилей врезался в отбойник.Одна из машин получила серьезные повреждения. Пострадавших нет. Причины и подробности аварии выясняются.Видео: Подслушано Автомобилистов | Владимир