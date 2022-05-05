Дополнительные автобусные рейсы организовали для участников празднования Дня Победы во Владимире. Для доставки жителей города Владимира к месту проведения мероприятий, посвященных

Дополнительные автобусные рейсы организовали для участников празднования Дня Победы во Владимире. Для доставки жителей города Владимира к месту проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Великой Победы, 9 мая 2022 года с 08:00 до 09:00 в областном центре будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта по маршруту: Юго-Западная – ул.Н.Дуброва – ул.В.Дуброва – ул.Лакина – ул.Белякова –