Во Владимире начала работать Майская ярмарка сельскохозяйственной продукции. Торговля организована напротив дома № 10 по улице Батурина. Планируется, что ярмарка будет работать до 10 мая.

Во Владимире начала работать Майская ярмарка сельскохозяйственной продукции. Торговля организована напротив дома № 10 по улице Батурина. Планируется, что ярмарка будет работать до 10 мая. Муниципальный МУП «Владимирский центральный рынок» обеспечивает желающих рабочими местами. Также организованы профилактические и дезинфекционные мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. Контроль за качеством реализуемой продукции осуществляет Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии».