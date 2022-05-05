Во Владимире прошла первая репетиция Парада Победы. 9 мая впервые после ковидной паузы в 2 года...

Во Владимире прошла первая репетиция Парада Победы. 9 мая впервые после "ковидной паузы" в 2 года колонны техники вновь пройдут по улицам областного центра. На репетиции побывал Артём Яковенко.Так начинается репетиция Парада Победы. Принимают участие в тренировках сотрудники более десяти силовых ведомств. Среди них бойцы кадетского корпуса имени Пожарского. Ярославу Куколю всего 16, но курсант уже командир отделения в звании вице-сержанта. На вопрос, почему выбрал профессию военного, отвечает просто, "по-солдатски".Ярослав Куколь, воспитанник кадетского корпуса имени Пожарского (г. Радужный):- Наше Отечество большое, и кто-то ведь должен его защищать. Вот я и захотел стать военным. Мечта? Наверное, служить своей Родине, быть достойным примером.За репетицией парада наблюдают жители Владимира. Посмотреть есть на что. Вот, например, "Волга-кабриолет". Она поедет в торжественной колонне. Авто около 15 лет, но выглядит "Волга" как новая. Управляется хорошо.- Какое у неё состояние?- Ну, на "хорошо" состояние.- Погонять можно на ней?- Можно! На этой машине ездили ещё командиры взводов наши. Когда она была ещё с крышей.Елена Аксёнова пришла на площадь Победы вместе с дочкой Аней. Говорит, торжества в честь победы советского народа над фашизмом не пропускает никогда. Брат Елены сейчас на Украине. Для их семьи праздник 9-го мая приобрел новый, сакральный смысл.Елена Аксёнова, жительница г. Владимира:- Ещё как-то больше стали гордиться. Ещё больше стали ждать этого праздника, конечно же, хотим, чтобы побыстрее это всё закончилось. Ждём дядю с тех действий, которые происходят.- Что тебе больше всего понравилось?- Как маршировали!- Дяди маршировали, да?- Да!- А машины, техника, как дяди катались, понравилось?- Да. Очень!Это первая репетиция предстоящего парада Победы, но не последняя. Тренироваться будут вплоть до 9 мая. Впервые за последние 2 года торжества пройдут в очном формате.Артём Яковенко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”