Дознаватель ведомства разбирается в причинах происшествия.

Во Владимире на территории дилерского центра «Рено» сгорел автосервис и склад резины. Подробностями пожара поделились в пресс-службе МЧС региона.В 14-21 поступило сообщение о возгорании на Дзержинского - 13. На место выехали шесть пожарных машин и 19 спасателей. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пламени.Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства разбирается в причинах происшествия.