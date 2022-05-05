Дознаватель ведомства разбирается в причинах происшествия.
Во Владимире на территории дилерского центра «Рено» сгорел автосервис и склад резины. Подробностями пожара поделились в пресс-службе МЧС региона.
В 14-21 поступило сообщение о возгорании на Дзержинского - 13. На место выехали шесть пожарных машин и 19 спасателей. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пламени.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Дознаватель ведомства разбирается в причинах происшествия.