Молодежная дума шестого созыва провела свое первое заседание. Среди ее членов — активные молодые люди из разных районов области. Большинство уже зарекомендовало себя работой в

Молодежная дума шестого созыва провела свое первое заседание. Среди ее членов — активные молодые люди из разных районов области. Большинство уже зарекомендовало себя работой в общественных организациях. Валерия Биткова – студентка 1ого курса. В Финансовом университете она возглавляет волонтерский сектор. Ее идея будущего законопроекта – ввести льготы и трудовые книжки для волонтеров. Валерия Биткова, член