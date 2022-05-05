Он признан виновным в превышении полномочий и растрате.

Бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС №4 по Владимирской области Алексея Медведева признали виновным в превышении полномочий и растрате. Он требовал часть денег от премий, полученных подчинёнными, а также средства за продление служебного контракта.В 2016-2018 годах чиновник получил с коллег порядка 318 тысяч рублей. Вдобавок, он использовал служебный автомобиль в личных целях, чем нанёс ущерб государству.В результате мужчина получил 2,5 года условно. Медведева лишили права занимать руководящие государственные посты. С предприимчивого налоговика взыскали 18 тысяч рублей, которые он проездил на казённой машине.Вердикт обжаловали и адвокаты обвиняемого и прокурор. Апелляция защиты была отклонена, а вот для второй стороны уточнили, что фигуранту теперь запрещено занимать должности в налоговых ведомствах страны.