Во Владимирской области судебные приставы взыскали заработную плату в размере более 940 тысяч...

Во Владимирской области судебные приставы взыскали заработную плату в размере более 940 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника крестьянского (фермерского) хозяйства, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя, владеющего фермерским хозяйством, заработной платы находилось в отделении судебных приставов Меленковского района.Мужчина был принят в объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют хозяйственную деятельность. Однако в период осуществления трудовой деятельности взыскателю выплачивалась заработная плата не в полном объеме.За восстановлением нарушенных прав гражданин обратилась в суд. Муромский городской суд Владимирской области, рассмотрев материалы дела, установил факт трудовых отношений и требования работника удовлетворил.Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем представитель организации-должника был уведомлен должным образом. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены.В связи с тем, что индивидуальный предприниматель так и не приступил к погашению своего долга, в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежащее фермеру. Так здание картофелехранилища площадью свыше 608 кв. м. было передано взыскателю. Таким образом была покрыта задолженность в размере более 940 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено, права бывшего сотрудника крестьянского хозяйства восстановлены.Фото: https://pixabay.com/ru/