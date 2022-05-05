С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150748 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском районах, 3 - в Ковровском, по 1 - в Юрьев-Польском, Киржачском, Меленковском, Гороховецком и Судогодском, 5 - в Гусь-Хрустальном и 6 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150748 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41037 заболевших во Владимире, 17738 - в Ковровском районе и 16607 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.