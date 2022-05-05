Во Владимирской области на 5 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 11 ..

Во Владимирской области на 5 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском районах, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Собинском и Судогодском, по 2 - в Юрьев-Польском, Киржачском, Гороховецком и Меленковском, 4 - в Гусь-Хрустальном и 3 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150713 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41025 заболевших во Владимире, 17735 - в Ковровском районе и 16605 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.