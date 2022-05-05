Определены полуфиналисты песенного марафона-фестиваля С чего начинается Родина. 12 июня в День...

Определены полуфиналисты песенного марафона-фестиваля "С чего начинается Родина". 12 июня в День России он стартует на платформе СМОТРИМ.РУ. О претендентах нашей области - Кристина Иванова.Фрагмент видео "За того парня", исп. Леонид Зорин:- И живу я на земле доброй...за себя и за того парня."Я от тяжести такой горблюсь", писал Роберт Рождественский. Память будоражит, но не помнить невозможно. Леонид Зорин - самый юный участник проекта (ему 10) выбрал песню композитора Марка Фрадкина. Его исполнение легендарной "За того парня" - один из фаворитов регионального этапа марафона "С чего начинается Родина". Кроме эмоций и вокала, жюри отметили и качество видео - практически готовый клип. Хотя условия такого не было. Не ограничивался и круг песен - среди заявок много работ современных композиторов.Фрагмент видео "Небо над водою". исп. ансамбль "Русь":- Да ковыль трава вся в росе! Заберу с собою я землицы горсть!Спеть о любви к родной земле на всю страну в нашем регионе решили 33 участника. Сейчас для полуфинала всероссийского музыкального телемарафона отобрано десять видео. Все они направлены в базовые окружные ГТРК. Наши- в Ярославль.Яна Тарасова, композитор, музыковед, член регионального жюри марафона-фестиваля "С чего начинается Родина":- До 16 мая ту нашу десятку, которую мы отправили, окружное жюри вернет нам двух полуфиналистов, да. И мы уже здесь во Владимире должны снять что-то хорошее - хороший клип, хороший сюжет с их песней.Должен получиться готовый продукт для показа в эфире. Особое внимание - исполнению на языках народов России. Сохранение истории и традиций - это тоже про большую любовь к Отечеству. Проект патриотической песни- инициатива Всероссийской Государственной телерадиокомпании. Грандиозный песенный марафон, протяженностью 12 часов, стартует в День России 12 июня. На платформе Смотрим.Ру.Фрагмент видео "Любо мне, когда Дон разливается":- Аай, до чего же любо мне!Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Это была идея заместителя генерального директора ВГТРК, руководителя регионального департамента Рифата Абдулвагаповича Сабитова, была поддержана генеральным директором Олегом Борисовичем Добродеевым, и показала свою эффективность. Жители России от Камчатки до Калининграда смогут увидеть все многообразие культуры нашей великой, нашей огромной страны.Оценить талант участников можно на нашем сайте vladtv.ru. Уникальный марафон "С чего начинается Родина" наверняка станет ежегодным.Кристина Иванова, Семен Карпов.Вести "Владимир"