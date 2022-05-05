Такое решение приняли департамент здравоохранения, региональный фонд ОМС и диализные центры. До...

Такое решение приняли департамент здравоохранения, региональный фонд ОМС и диализные центры.До этого льготники могли получить необходимые лекарства по рецепту в аптеке. Как сообщают в департаменте, препараты железа и кальцимиметики будут закупаться медицинскими организациями, а затем вводиться пациентам в условиях дневного стационара. По последним данным в регионе проживает более четырехсот человек с хронической почечной недостаточностью. Перевод медикаментозной терапии в дневные стационары в профильном ведомстве обсуждали уже давно.