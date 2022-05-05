Память о народном подвиге и цене Великой Победы. Больше ста восьмидесяти тысяч деревьев планируют в...

Память о народном подвиге и цене Великой Победы. Больше ста восьмидесяти тысяч деревьев планируют в этом году посадить владимирские участники международной акции "Сад памяти". Она стартовала сегодня в Судогодском районе. Традицию поддержал глава региона Александр Авдеев. Репортаж Дарьи Давыдовой.Дощатый настил ведет вглубь андреевского лесничества. Почва здесь сухая, лес спелый. Вокруг прошлогодней делянки строем - полувековые сосны.Ярослава Хромова, руководитель лесничества:- Выдел первый. Площадь три гектара. Выбирался по принципу - после проведения сплошной вырубки. Произрастала хвоя, высаживать будем сеянцы сосны обыкновенной.Открытие сезона лесовосстановительных работ по традиции совмещают с акцией "Сад памяти". Проект, придуманный к юбилею Великой Победы, стал ежегодным. Волонтеры ставят "зеленые памятники" героям войны.Татьяна Буянова, региональный руководитель движения «Волонтеры Победы»:- Организуются центральные высадки, как сегодня. Так и со школьниками. Проходит "Сад памяти" в школе, когда наши волонтеры приходят на последний звонок и с выпускниками высаживают "Сад памяти".Для главы региона Александра Авдеева - тема очень личная. Дед-фронтовик дошел до Кенигсберга. Бабушка была в плену.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- И вот сейчас каждое 9 Мая, да и не только 9 мая, вспоминая об этом, понимаешь, насколько они были правы и насколько для них вот эти слова: "Лишь бы не было войны" - насколько они были пронзительны.- Как напарник отработал?- Вы про губернатора?- Да.- Хорошо! Ну, он же сказал, что не в первый раз.Егор Сорокин здесь - и по зову сердца, и по учебе. Основную работу взяли на себя студенты лесотехнического колледжа. За пару часов высадили пятнадцать тысяч саженцев. Сосна неприхотлива. Если не будет пожаров, больше половины точно приживутся.Дарья Давыдова, корреспондент:- Вообще в этом деле многое, если не всё, зависит от усердия. Кто схалтурил, станет понятно уже через неделю, после техприёмки. Через месяц зеленых новобранцев пересчитают, это называется инвентаризация. Ну, а финальную инспекцию предложили провести лет через восемьдесят. Когда деревья станут большими.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. «Вести-Владимир»