Во Владимирской области троих мужчин обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Установлено, что мужчина хранил у себя дома наркотическое средство, которое самостоятельно

Во Владимирской области троих мужчин обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Установлено, что мужчина хранил у себя дома наркотическое средство, которое самостоятельно культивировал и высушил для личного потребления. Результаты исследования показали, что изъятого вещество – каннабис, массой 7,5 грамм. В конце апреля текущего года отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбудили