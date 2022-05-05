Снежный... май. Долгожданное потепление в регионе сменилось арктическим вторжением. Пользователи в...

Снежный... май. Долгожданное потепление в регионе сменилось арктическим вторжением. Пользователи в сети делятся "бодрящим" видео.- Зима возвращается, достаём лыжи, пойдём кататься!Эти кадры сняты в Александрове. По словам очевидцев, снег валил хлопьями почти четверть часа. А это уже Карабаново. Снег оттенил первую зелень мая. Ледяной дождь накрыл сегодня и областной центр. На пик арктический холод выйдет завтра ночью. Тепло, по прогнозам, вернётся к выходным.