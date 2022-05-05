За последние сутки во Владимирской области выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 32. Это на 31 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. Это на 6 меньше, чем накануне. Госпитализировано 32. Это на 31 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 748. В лидерах по приросту Владимир – 12 заболевших за сутки. Суздаль на втором месте – 6. На третьем