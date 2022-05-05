По состоянию на 5 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 5 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,1 процента из них занято (170), свободны 45 коек.145987 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 44 человека.За период наблюдения в области отмечено 3442 летальных случая, за сутки – 1 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 мая 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 32 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/