Торжественное собрание, посвящённое 77-ой годовщине Великой Победы, прошло сегодня в Областном...

Торжественное собрание, посвящённое 77-ой годовщине Великой Победы, прошло сегодня в Областном дворце культуры.Участниками торжества стали ветераны, труженики тыла, дети войны, малолетние узники фашизма, представители всех органов и ветвей власти, руководители силовых и правоохранительных структур, лидеры общественных объединений области. В зале была и жительница Владимира Александра Ландышева, дочь красноармейца Николая Федоровича Ландышева. Глава региона Александр Авдеев вручил ей удостоверение к Ордену Красной Звезды, который ее отец так и не успел получить.Награда нашла героя спустя почти 80 лет с момента подвига. Все это время ни сам ветеран, которого давно нет в живых, ни его потомки не знали, что за участие в битве за Днепр ему положен орден.Александра Ландышева, дочь красноармейца Николая Ландышева:- У него две медали за отвагу, он тоже про них ничего не рассказывал, он вообще-то был очень скромный, очень хороший папа.