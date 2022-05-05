Во Владимирском планетарии открылась выставка старинных книг по астрономии из личной коллекции муромского астронома-любителя, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Спасского. 28

Во Владимирском планетарии открылась выставка старинных книг по астрономии из личной коллекции муромского астронома-любителя, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Спасского. 28 апреля 2022 года Владимирский планетарий отметил свой юбилей – 60 лет со дня основания. К этой юбилейной дате Владимирский планетарий подготовил выставку старинных книг по астрономии – из личной коллекции астронома-любителя, ветерана Великой Отечественной