Вячеслав Володин считает, что тот, кто понимает, что сейчас происходит, не будет уезжать из России.

Вячеслав Володин считает, что тот, кто понимает, что сейчас происходит, не будет уезжать из России.После того, как началась спецоперация на Украине, некоторые молодые люди, специалисты своего дела, например, айтишники, покинули Россию за, как им показалось, лучшей жизнью. Однако они, вероятно, не знают, что в стране создаются все условия ведения бизнеса, для представителей прогрессивных профессий.В эфире радио "Комсомольская правда" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о беспрецедентных налоговых льготах. "Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14, а все платят 30%). Если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва. Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки– 9%)", – подчеркнул депутат.По словам политика, сейчас те, кто покинул Россию, должны осознавать, что их будут заставлять отречься от своей Родины. В пример он привел артистку Анну Нетребко, которая выступила против спецоперации. Мол, уже после осуждения действий российских войск с нее потребовали определенных заявлений и увязали все с концертами и выступлениями.В продолжение мысли Вячеслав Володин обозначил: любые разговоры о ненужности спецоперации на Украине являются предательством по отношению к российским солдатам и офицерам. "Тот, ктолюбит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет. Тот, кто понимает, что происходит,не будет уезжать, он, наоборот, вернется", – считает спикер ГД.