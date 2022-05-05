Вячеслав Володин напомнил, что у России много друзей во всем мире.

Вячеслав Володин напомнил, что у России много друзей во всем мире.В начале марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций. В Сети стала активно распространяться мысль о том, что РФ становится страной-изгоем. Якобы от нее отвернулось все мировое сообщество. Однако на самом деле ситуация не является такой, какой ее пытается представить Запад.В эфире радио "Комсомольская правда" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является страной-изгоем и не будет ей никогда, поскольку у нашего государства есть множество друзей и партнеров. По словам депутата, сейчас страна переориентировала взаимодействие и вышла на новые рынки.Политик заметил, как Запад поступал с теми странами, которые ему мешали. "Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны РФ. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха", – обратил внимание спикер ГД.Говоря об Украине, Вячеслав Володин отметил, что, оказавшись под воздействием Соединенных Штатов, страна лишилась суверенитета и экономики. По словам депутата, несмотря на всю помощь, которую так называемые западные партнеры оказали Незалежной, порядка двух миллионов ее граждан работает в России, трех миллионов – в Европе.