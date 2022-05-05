Канализация бьет фонтаном, на стенах, плесень, в подвале болото. В новостройке Лакинска коммунальный беспредел продолжается с момента сдачи дома на протяжении трех лет. Жители дома на улице

Канализация бьет фонтаном, на стенах, плесень, в подвале болото. В новостройке Лакинска коммунальный беспредел продолжается с момента сдачи дома на протяжении трех лет. Жители дома на улице 21 Партсъезда регулярно жалуются на порывы в канализации. Анаида Мамотько, жительница дома 10 «Б» по ул. 21 Партсъезда Вчера вечером очередной потоп у нас был. Администрация сказала, что