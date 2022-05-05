Закроют ли в Карабанове единственный бесплатный центр дополнительного образования? В редакцию...

Закроют ли в Карабанове единственный бесплатный центр дополнительного образования? В редакцию "Вестей" обратились встревоженные родители. Они обеспокоены, что их дети могут остаться без уроков английского, рисования, пения и шахмат. В ситуации разбиралась Анастасия Сахарова.- Когда центр вами проигран, когда ваш король уже ретировался...Сейчас преподаватели и родители больше всего боятся проиграть. В этот центр учителя вложили многолетний труд. Для родителей “ДАР” - единственное в Карабанове место, где дети могут бесплатно учить английский, рисовать, петь, ходить в театральный кружок и к логопеду. Да и сами дети понимают, зачем они учатся.Артем Маркелов, ученик центра дополнительного образования «ДАР», г. Карабаново:- Там можно развивать мозг. Пешка ходит на три хода или на один…- А другие фигуры?- А другие... Ферзь правильно называется, он в любые линии может ходить.Илья Силантьев благодаря «ДАРу» выиграл одну из самых важных партий в жизни - поборол страх психологической атаки противника. А после взял первое место на всероссийском шахматном турнире в Москве.Илья Силантьев, ученик центра дополнительного образования «ДАР», г. Карабаново:- Играя в шахматы, ты чувствуешь такое моральное давление: ты боишься проиграть и что ничего не получится... В этом и заключается вся сложность. Мне помогли побороть это, и теперь мне легче играть.Поводом для уверенности, что школу могут закрыть, послужили многочисленные проверки со стороны высшего руководства. Преподаватель английского Елена Щепеткова рассказывает: уроки посещают без предупреждения, почти каждый день.Елена Щепеткова, преподаватель английского:- В любое время совершенно.- Это же, наверняка, и для детей тоже стресс?- Да, вот я к чему веду, дети уже начали сообщать родителям, что к нам на занятия приходят, с нами общаются!А зачем - никто не говорит. Многие родители из Карабанова работают в Москве, поэтому до двери школы дети ходят сами либо водят бабушки. Если центр закроют, ездить в Александров сможет не каждый.Татьяна Сиднева:- А как мы будем, куда, только в школу ходить, больше некуда нам ходить. Останемся без кружков, без шахмат, без английского. В Александрове есть платные кружки, но это надо доехать, я, например, не могу их возить.«Вестям» удалось связаться с директором районного центра "ДАР" Дмитрием Хвисюком. Он сообщил: все проверки - исключительно в профилактических целях. Центр в Карабанове никто закрывать не собирается.Дмитрий Хвисюк, директор александровского районного центра дополнительного образования "ДАР":- Почему не идет речи о закрытии? Потому что принята концепция правительством Российской Федерации. В связи с которой все учреждения дополнительного образования не должны быть подвергнуты реорганизации или ликвидации. Речь идет о том, что выявлены определенные нарушения в работе части сотрудников.Правда, что это за нарушения, “Вестям” так и не сообщили. Ни у родителей, ни у педагогов пока нет уверенности в завтрашнем дне. Но в этой партии они готовы идти до конца.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”