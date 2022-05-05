Благотворительный груз должен прибыть в Севастополь уже сегодня.

4 мая, накануне Дня Победы, неравнодушные жители нашего региона отправили в город-герой Севастополь благотворительный груз. В него вошли почти 2 тонны продуктов и предметов первой необходимости. Об этом рассказали в администрации области.Структурные подразделения администрации региона, областной Союз женщин, организации инвалидов и десятки волонтёров из самых разных районов организовали шефскую помощь бойцам 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота.- В соединении Черноморского флота уже много лет несут службу подшефные нашей Владимирской области малые противолодочные корабли. Названия у них соответсвующие: «Суздалец», «Александровец», «Муромец» и минный тральщик «Ковровец». Дружба с подшефными сложилась тесная и искренняя. Представители нашего региона не только желанные гости в Дни профессиональных праздников моряков, но и в будни. Не одно поколение наших ребят служило и служит, например, на «Ковровце». Они всегда ждут весточку из родного города, которая придаёт им силы, веры и сплоченности - подчеркнул депутат Госдумы Игорь Игошин.В состав груза вошли предметы, которым на кораблях всегда найдут применение. Например, черноморцы получат краски и материалы для отделочных работ, средства личной гигиены. Кроме того, заботливые владимирцы отправили морякам бутилированную воду, которая придётся кстати в суровых условиях «автономок», а также чай, кофе и сладости – чтобы служба была чуть слаще. Ученики школ нашей области сопроводили благотворительный груз трогательными письмами, адресованными как офицерам, так и простым матросам.- По решению главы региона Александра Авдеева мы продолжаем активно поддерживать военнослужащих, участвующих в специальной операции Российской Федерации. Уверены, что задачи, которые поставила перед воинами Россия, будут выполнены с честью, – сказал председатель контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин.