Юрьев-Польским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летнего местного жителя...

Юрьев-Польским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летнего местного жителя по уголовному делу по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Согласно материалам уголовного дела, осужденный, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, с целью дальнейшей продажи приобрел по низкой цене не имеющие обязательной маркировки табачные изделия в городе Москве в количестве более 43 000 пачек.Указанную продукцию он планировал реализовывать на арендуемой им торговой площади на территории Владимирской области в рамках осуществления своей предпринимательской деятельности.Приобретенную продукцию мужчина хранил в арендуемых им гаражах в городе Юрьев-Польский.Общая стоимость изъятой продукции составила более 4,7 миллионов рублей.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/