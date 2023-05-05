Добросельский пруд очистили от мусора. О состоянии пруда 6 канал рассказывал еще в апреле. Напомним, горожане жаловались, что Газовский пруд, как его называют местные, завален бытовыми

Добросельский пруд очистили от мусора. О состоянии пруда 6 канал рассказывал еще в апреле. Напомним, горожане жаловались, что Газовский пруд, как его называют местные, завален бытовыми отходами. Жители микрорайона Доброе устраивают на берегу пикники. Люди выбрасывают в воду пластиковые бутылки, покрышки и детские игрушки. Ольга Григорьева, жительница г. Владимира, 21 апреля 2023 г. Вон, все