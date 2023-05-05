«Полет» будет прекращен. Речь о садовом некоммерческом товариществе. Оно находится на территории аэродрома «Семязино». Его планируют реконструировать, нужны дополнительные площади.

«Полет» будет прекращен. Речь о садовом некоммерческом товариществе. Оно находится на территории аэродрома «Семязино». Его планируют реконструировать, нужны дополнительные площади. Дачники не готовы бросить свои участки. Они записали обращение к губернатору. Нас хотят убрать с этой территории и дать нам сроки, чтобы мы остались хотя бы до осени, – говорят люди. СНТ «Полет» занимает площадь