В связи с проведением мероприятий до 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг, сообщили в столичном дептрансе. В ведомстве уточнили, что временно станет недоступна функция начала и завершения аренды.

В связи с проведением городских мероприятий доступ к сервисам аренды автомобилей будет ограничен в центре Москвы до 10 мая. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале."В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", – указано в сообщении.В ведомстве призвали обратить внимание на рекомендации операторов каршеринговых сервисов.Ранее Дептранс сообщал о закрытии нескольких пешеходных переходов 7 и 9 мая. Отмечалось, что с 05:00 будет закрыт переход на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля. Кроме того, будет закрыт переход на Тверской улице.С 10:00 для пешеходов перекроют переходы на улице Новый Арбат и переход на Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.Также 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке столицы. В ведомстве отметили, что маршруты 024, п46, 74 и с920 перестанут курсировать.Продолжит работу только на двух участках трамвай № 43, который будет следовать от остановки "Сокольническая застава" до "Новоконной площади", а также от станции метро "Угрешская" до "Пролетарской". Изменения коснутся и других маршрутов, включая м2, м3, м6, м9, 379, 766.