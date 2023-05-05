Администрация Владимира отказалась от проекта очистки и берегоукрепления прудов в старых садах у Дворца детского и юношеского творчества на улице Мира.

Администрация Владимира отказалась от проекта очистки и берегоукрепления прудов в старых садах у Дворца детского и юношеского творчества на улице Мира. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Причина отмены тендера не называется.Проект предполагал . На его месте хотели сделать парковку и вход в парк. Работы оценивали в 9 миллионов рублей. Горожане по сохранению пруда.