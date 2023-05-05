Администрация города Владимира с помощью портала Госзакупок ищет банк, который откроет кредитную линию на 3 года с лимитом 230 млн рублей под 8,5% годовых. Максимальная сумма процентов не

Администрация города Владимира с помощью портала Госзакупок ищет банк, который откроет кредитную линию на 3 года с лимитом 230 млн рублей под 8,5% годовых. Максимальная сумма процентов не должна быть выше 58,6 млн рублей. Власти планируют воспользоваться кредитом в период со 2 октября по 29 декабря 2023 года. С помощью этих денег в мэрии рассчитывают