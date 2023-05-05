Администрация города Владимира с помощью портала Госзакупок ищет банк, который откроет кредитную линию на 3 года с лимитом 230 млн рублей под 8,5% годовых. Максимальная сумма процентов не
<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2023-meriya-vladimira-sobiraetsya-vzyat-kredit-v-230-mln-rublej.html" target="_blank">Мэрия Владимира собирается взять кредит в 230 млн рублей</a> - Администрация города Владимира с помощью портала Госзакупок ищет банк, который откроет кредитную линию на 3 года с лимитом 230 млн рублей под 8,5% годовых. Максимальная сумма процентов не
[url=https://33live.ru/novosti/05-05-2023-meriya-vladimira-sobiraetsya-vzyat-kredit-v-230-mln-rublej.html]Мэрия Владимира собирается взять кредит в 230 млн рублей[/url] - Администрация города Владимира с помощью портала Госзакупок ищет банк, который откроет кредитную линию на 3 года с лимитом 230 млн рублей под 8,5% годовых. Максимальная сумма процентов не