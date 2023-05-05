В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить ..

В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить «горящие» туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов.Для «приманки» клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам. Далее пользователя призывают перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой. На самом деле, будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.«Накануне и во время майских отпусков многие россияне стремятся найти в интернете привлекательные предложения для организации своего отдыха. К сожалению, этим активно пользуются мошенники, которые играют на желании получить «эксклюзивные скидки» и «оформить тур вашей мечты в пару кликов». Злоумышленники понимают, что внимание пользователей может снижаться, поэтому активно продвигают свои ресурсы в период праздников. В этом году мы фиксируем рост применения подобных схем.», — отметил Дмитрий Романов, начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ.Для того, чтобы сохранить денежные средства в безопасности, банк напоминает клиентам о необходимости соблюдения простых правил:· Тщательно проверяйте сообщения в мессенджерах и соцсетях, особенно если они кажутся вам подозрительными, не переходите по ссылкам из сообщений.· Внимательно читайте текст СМС с кодом подтверждения — он должен совпадать с той транзакцией, которую вы совершаете.· Никогда не передавайте информацию из СМС неизвестным лицам, не позволяйте установить им новое приложение или обновить систему.· Настройте лимиты на операции в банковском приложении, используйте на своем устройстве антивирус и определитель номера.· Не отвечайте на звонки или сообщения с незнакомых номеров. При любых сомнениях сразу прекращайте разговор, переписку и самостоятельно обращайтесь напрямую в свой банк.