Ну, вот и все! ВОЗ заявил об окончании пандемии СOVID- 19 Всемирная организация здравоохранения...

Ну, вот и все! ВОЗ заявил об окончании пандемии СOVID- 19Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.Гебрейесус отметил, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с COVID-19. Накануне этот комитет собрался в 15-й раз и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса.«Я согласился. Поэтому с большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — заявил глава ВОЗ.Но такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.Фото pxfuel.com