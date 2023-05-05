Ну, вот и все! ВОЗ заявил об окончании пандемии СOVID- 19
Всемирная организация здравоохранения...
Ну, вот и все! ВОЗ заявил об окончании пандемии СOVID- 19
Всемирная организация здравоохранения отменяет статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Гебрейесус отметил, что в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с COVID-19. Накануне этот комитет собрался в 15-й раз и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
«Я согласился. Поэтому с большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — заявил глава ВОЗ.
Но такое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу, добавил он.
Фото pxfuel.com