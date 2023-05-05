Отрабатывалась ликвидация условного ЧП.

Плановые пожарно-тактические учения прошли на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» в Раменском городском округе Московской области. Таким образом проверялась готовность подразделений пожарной охраны, работы пожарно-технического оборудования, техники, средств связи, а также отрабатывалось взаимодействие сил и средств при ликвидации условных пожаров.Учения на объекте компании «Транснефть-Верхняя Волга» прошли под руководством заместителя председателя Правительства Московской области Романа Коротаева. В ходе мероприятия оценивался уровень противопожарной защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов на станционных объектах предприятия.Специалисты отрабатывали условное ЧП — разрушение дыхательной арматуры крыши резервуара объемом 10 тысяч кубометров и её возгорание: якобы в результате происшествия повреждена кровля емкости, последовало ее частичное затопление, образование кармана и возгорание дизельного топлива, а также возникла угроза возгорания рядом стоящего резервуара. При этом ставилось условие: система водяного орошения повреждённой ёмкости вышла из строя, а общая площадь «пожара» составила 1 тысячу кв.м.После получения первых сигналов о «ЧП» сотрудники станции выполнили необходимые технологические переключения. На место условного возгорания оперативно прибыли пожарные подразделения ЛПДС, а также пожарно-спасательные части региона — всего 53 человека и 14 единиц пожарной техники.Людей эвакуировали в безопасное место, развернули работу оперативного штаба. Условный пожар был локализован и ликвидирован, «горящий» и соседний резервуары — охлаждены. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В итоге персонал подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объектах предприятия.