В Москве создают огромный парк.

В Москве создают огромный парк.В последние годы в поймах Яузы и Чермянки создается парк "Яуза". Этот проект впечатляет своим масштабом. Проводится большая работа для того, чтобы в городе было еще одно уникальное место для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Сегодня парк считается готовым более чем на половину.В этом году благоустроят четыре участка парка "Яуза". Два из них располагаются вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали обустраивать новые экомаршруты, протяженность которых ставит более 1,6 километра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Старых деревянных настилов вдоль Яузы уже нет. Их демонтировали. Специалисты подготовили свайное основание и металлокаркас будущих экотроп, сейчас они формируют конструктив и монтируют стойки для ограждений и специальную террасную доску.Экотропа на левом берегу Яузы (со стороны Олонецкого проезда) станет частью единого пешеходного пространства парка благодаря трем мостикам через реку.Рядом с Сухонской улицей, где уже есть мостик, появится видовая площадка с качелями. Экотропы будут с регулируемой архитектурной подсветкой.Еще один маршрут сделают вокруг находящегося в парке пруда, вдоль берега и частично – над водой. На пути будут две большие смотровые площадки (их общая площадь составит 100 квадратных метров).Новые экотропы станут одним из четырех тематических маршрутов, которые создают вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Так гуляющие смогут ближе познакомиться с местной природой.Ранее мэр Сергей Собянин написал, что парк "Яуза" станет самым большим по протяженности в Европе. По словам градоначальника, все работы там должны завершиться до 2026 года.Кстати, сейчас также ведутся работы вдоль Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Там тоже делают прогулочные маршруты – на сваях, чтобы не наносить вред природе.