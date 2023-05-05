Администрация Петушинского района направила в Министерство транспорта обращение с просьбой проверить работу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в городе Покрове, где из-за ремонта трассы

Администрация Петушинского района направила в Министерство транспорта обращение с просьбой проверить работу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в городе Покрове, где из-за ремонта трассы М-7 «Волга» образовался транспортный коллапс. По мнению жителей и местных властей, работы идут слишком медленно, а на объектах недостаточно техники. 5 мая в администрации района состоялось экстренное заседание комиссии по