Предприятия увеличили оборот на треть и заработали 65,4 миллиарда рублей.

Предприятия увеличили оборот на треть и заработали 65,4 миллиарда рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие научных исследований и разработок одним из основных направлений импортозамещения. Такие предприятия растут опережающими темпами, написал градоначальник в своем .Столица оказывает таким компаниям поддержку. Им предоставляют субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудование, гранты на тестирование высокотехнологичной продукции и оформление патентов. Для малого и среднего бизнеса доступны льготные кредиты.Собянин привел в пример компанию "Центр ВОСПИ", которая занимается волоконной оптикой. Она является участником Московского инновационного кластера.На компенсацию в виде субсидии предприятие обновило оборудование. В первом квартале выручка выросла почти в 2,5 раза.В 2019 году столичное правительство столицы запустило . Принять участие может любая компания, планирующая вывести на рынок высокотехнологичную продукцию.За четыре года проведено 355 испытаний. По итогам заключено 162 контракта на внедрение инновационных продуктов на общую сумму 632 миллиона рублей.