Специалисты газовой службы провели сегодня совместный профилактический рейд с МЧС. Он прошёл в...

Специалисты газовой службы провели сегодня совместный профилактический рейд с МЧС. Он прошёл в областной столице. Что грозит тем, у кого оборудование неисправно, расскажет Фёдор Лалакин.- Здравствуйте, проверка газового оборудования.Когда в гости приходят газовщики, чайник не ставят, а наоборот - снимают с плиты. Для начала специалисты должны убедиться, что газовые конфорки исправны. У них с собой - целый арсенал приборов для поиска невидимых глазу утечек. Например, магнитометр. Им сканируют трубы газопровода.Геннадий Александрович всё это знает. И вообще очень ответственно относится к вопросам безопасности.Геннадий Козлов, житель г. Владимира:-Когда уходим, если надолго, газ перекрываем и все, газ воду, чтобы было все безопасно.К сожалению, достучаться получается не до всех. Получив уведомление о проверке, даже будучи дома жильцы часто не открывают двери. В таких случаях бумаги направляются в инспекцию государственно жилищного надзора и собственников привлекают к административной ответственности. Крайняя мера - отключение газа. Ведь от исправности оборудования в одной квартире, зависят жизни и здоровье людей в соседних.Анисимова Мария, начальник группы АО "Газпром газораспределение Владимир":- Мы призываем обязательно раз в год проводить обслуживание газового оборудования, допускать наших слесарей, при невозможности присутствовать звонить в наш абонентский отдел для назначения новой даты проведения обслуживания.Неисправность газового оборудования - одна из самых частых причин бытовых пожаров. Наряду с курением в постели и замыканием электропроводки.Кутонов Алексей, начальник отдела надзорной деятельности по г.Владимиру и Суздальскому району ГУ МЧС России по Владимирской области:- Не исключается причина возникновения пожара по неправильной эксплуатации газового оборудования, ежедневно пожарная охрана выезжает на такие происшествия, но слава Богу, пока статистика в данном направлении более менее хорошая.Спасатели во время таких рейдов напоминают жильцам, как действовать, если в доме запахло газом, куда звонить и бежать в случае пожара. Тексты памяток лучше бы знать наизусть.Федор Лалакин, Алексей Ковалев, Вести Владимир