Руководителя муромского сельхозпредприятия обвиняют в загрязнении реки Выжга и массовой гибели рыбы.

Руководителя муромского сельхозпредприятия обвиняют в загрязнении реки и массовой гибели рыбы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Существенный вред рыбным запасам был нанесён в августе 2022 года. Навозохранилище аграрного предприятия оказалось переполненным, и удобрения попадали в протекающую поблизости реку. Специалисты полагают, что для восстановления загубленных водных биоресурсов потребуется не один год.Руководитель свою вину полностью признала и возместила ущерб в размере 110 тыс. рублей. Сегодня уголовное дело направлено в Муромский городской суд.