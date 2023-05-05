Судя по полученным ответам от владимирской администрации и Правительства области, проблема решаема. Но вот только ее решение вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем. Более того, эксперты

Судя по полученным ответам от владимирской администрации и Правительства области, проблема решаема. Но вот только ее решение вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем. Более того, эксперты подвергли критике планы властей по дорожному строительству и предложили свои варианты для избавления проспекты Ленина от пробок. Так что предлагает мэрия, о чем говорят жители и что думают