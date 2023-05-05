Законопроект скоро будет внесен в Госдуму.

Законопроект скоро будет внесен в Госдуму.Старшее поколение хорошо помнит антиалкогольную реформу Михаила Горбачева, получившую в народе название Сухой закон. В 1985-1987 годах в СССР было резко ограничена продажа спиртных напитков, цены на алкоголь выросли, на рынке сократилось количество горячительных напитков, что, впрочем привело, к бурному расцвету деятельности самогонщиков.Аналогичные масштабные ограничения планируются и в России. Соответствующий законопроект, как сообщает газета "Известия", в скором времени внесет в Госдуму РФ правительство Архангельской области. Эксперты к мерам борьбы с алкоголем относятся скорее положительно.По данным , если парламентарии примут закон, то под ограничения попадут бары, рестораны, кафы и все те заведения, в которых можно приобрести горячительные напитки, если они расположены на первых этажах жилых домов. В частности предлагается расширить минимальную площадь данные объектов до 50 квадратных метров.Иными словами, продавать алкоголь в заведениях меньшей площади станет попросту незаконно. На втором этапе планируется расширить ограничения по времени, когда допустима торговля спиртным.Авторы законопроекта предлагают запретить так называемым "разливайкам", расположенным в жилых домах, продавать алкоголь в период с 22:00 до 9:00. При этом планируется окончательное решение о введении ограничений оставить за властями регионов.К слову, сухой закон уже введен в Запорожье, уточняет телеканал "". А в Кемеровской области власти наказали владельца магазина, который законно торговал алкоголем, сообщает портал .Редакция "Дни.ру" напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.