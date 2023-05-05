Три пожара за один день: во Владимирской области горят дома и квартиры. 4 мая 2023 года во...

Три пожара за один день: во Владимирской области горят дома и квартиры.4 мая 2023 года во Владимирской области произошло сразу три пожара. Напомним, что утром на трассе «Волга» М-7 загорелся грузовой автомобиль.Следом в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александровском районе, городе Карабаново. На момент прибытия подразделений наблюдался дым в подъезде 5-этажного дома.Пожарные по трёхколенной лестнице через балкон проникли в задымленную квартиру, и ликвидировали загорание имущества и внутренней отделки на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава.После этого в Суздальском районе, поселке Боголюбово произошел пожар в 2-х квартирном жилом Информация о происшествии уточняется. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС России по Владимирской области