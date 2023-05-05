Принятие законопроекта может обернуться чудовищным горем.

Принятие законопроекта может обернуться чудовищным горем.1 января 2020 года в России был принят закон, запрещающий эвтаназию бездомных животных. Однако после нескольких громких случаев с нападением собак эффективность системы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) была поставлена под сомнение. Недавно в Госдуму внесли законопроект, дающий регионам право самостоятельно принимать решения об усыплении бродячих собак. Многие выступили категорически против инициативы, разрешающей убийство животных.На просторах Интернета была создана , адресованная председателю Председателю Комитета Госудумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Неравнодушные граждане объяснили: принятие законопроекта может обернуться настоящим кровопролитием в некоторых регионах. "Убивать будут массово и жестоко", – воззвали к разуму народа создатели петиции.К слову, о нашумевшей инициативе высказалась и Русская православная церковь (РПЦ). побеседовало со священником Константином Мальцевым, по словам которого РПЦ не одобряет убийство животных. Новый законопроект о бездомных собаках буквально открывает людям дорогу в ад, а ведь проблему можно решить гуманным способом."Только один выход – создавать, даже, может быть, за какой-то минимум пожертвований или деньги от муниципальных ресурсов приюты для бездомных собак. Только такой и подобные варианты, других тут нет", – объявил религиозный деятель.Сейчас каждый может проголосовать против убийства животных. Скорее, пока не поздно. Чтобы не допустить безнаказанного умерщвления собак, и поделитесь ею с другими.