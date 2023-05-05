Почему День радио также и праздник музея-заповедника «Александровская слобода»? Ответ на этот вопрос дает хранитель коллекции радиоаппаратуры музея-заповедника «Александровская ..

Почему День радио также и праздник музея-заповедника «Александровская слобода»?Ответ на этот вопрос дает хранитель коллекции радиоаппаратуры музея-заповедника «Александровская слобода» И.А. Короткова: «В музейных фондах собраны практически все образцы изделий Александровского радиозавода, начиная с 1930-х годов и заканчивая 1990-ми».В первой половине XX века радиотехническая промышленность развивалась стремительными темпами. Чтобы отметить ее достижения, «учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения... », Совнарком утвердил праздник - День радио.Дата праздника - 7 мая - была определена не случайно. В этот день в далеком 1895 году на собрании физико-химического общества великий российский ученый Александр Попов показал собранный им приемник, на который можно было удаленно, без проводов, записать электрические колебания, созданные разрядом молнии.Одним из флагманов радиотехнической промышленности СССР был Александровский радиозавод. Переведенный сюда из Москвы осенью 1932 г., уже через год он выпускал радиостанции для армии, флота и геологических экспедиций. С помощью заводского радиопередатчика «Казахстан» осуществлялась связь между отважной четверкой папанинцев, дрейфующей на полярной станции, и Большой землей.В 1936 году завод создал первый радиоприемник СВД-1 (супергетеродинный всеволновый с динамиком) с питанием от сети переменного тока. Это было устройство первого класса, каких промышленность СССР еще не производила. По своим характеристикам он не уступал лучшим западным образцам. Вслед за ним появились их усовершенствованные модели – СВД-10, МС (малогабаритный супергетеродин) -539. Последний уже мог принимать не только отечественные, но и зарубежные радиостанции. Для XX века это был настоящий прорыв.Война помешала дальнейшему развитию радиозавода. Осенью 1941 г. он был эвакуирован в Казахстан. После разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой александровцы ценой невероятных усилий в условиях прифронтового города создали завод заново, потому что после эвакуации остались лишь стены – все оборудование было вывезено. Большинство мужчин было призвано на фронт, наиболее квалифицированные кадры увезли в казахстанский Петропавловск. На конвейер в Александрове вставали даже инвалиды и пенсионеры. На призыв комсомола прийти работать на завод за монтажные столы сели 200 учениц 7—10 классов. В сентябре 1942 года заводской коллектив пополнился за счет эвакуированных из осажденного Ленинграда, специалистов-радистов, численностью до 100 человек.Со второй половины 1942 г. радиозавод начал выпускать радиоаппаратуру для нужд фронта. С заводского конвейера сходили армейские радиостанции 12-РП. Они состояли из приемно-передающей станции, головных телефонов, телефонной трубки и антенны. 12-РП были массовыми малогабаритными радиостанциями для тактической связи низового звена, применялась в полковых и артиллерийских сетях, могли работать в движении и на стоянке. Военные радисты добрым словом вспоминали эту безотказную радиостанцию, не раз выручавшую их в критических ситуациях. В 1943 году ее модификация 12-РТ устанавливалась на танки и самоходки.Во время войны рабочие Александровского радиозавода работали в три смены, всеми силами приближая Победу. Наши войска еще освобождали Европу, а коллектив АРЗ уже работал над поставленной партией и правительством задачей – сплошной радиофикации страны. Так за год до памятного Салюта Победы в заводской радиолаборатории был создан новый массовый радиоприемник, названный «Рекордом».В 1982 году за доблестный труд во время Великой Отечественной войны Александровский радиозавод был удостоен Ордена Великой Отечественной войны 1 степени.К сожалению, АРЗ, переживший войну, не вынес испытаний 1990-х. Но предметная память о славном прошлом предприятия хранится в фондах музея-заповедника «Александровская слобода» и очень часто демонстрируется на различных выставках.