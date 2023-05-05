В Гороховце на берегу Клязьмы торжественно открыли «Аллею и сквер воинской славы». Центром комплекса является памятник десантному боту.

В Гороховце на берегу Клязьмы торжественно открыли «Аллею и сквер воинской славы». Центром комплекса стал памятник десантному боту. Такие корабли в годы Великой Отечественной войны изготавливали гороховецкие судостроители. Всего в тот период завод выпустил 178 ботов.Кроме этого, на аллее появились смотровые площадки, пешеходные дорожки и дизайнерское освещение. Проект победил во Всероссийском конкурсе «Комфортная городская среда». На его реализацию было выделено более 56 миллионов рублей.«Поздравляю жителей города-музея под открытым небом с приобретением такой продуманной общественной зоны памяти, отдыха и гордости. Благодарю людей, чьи родные были связаны судьбой с судостроительным заводом, тяжёлым трудом помогали нашей Армии отстаивать каждую пядь земли, за память о них», - написал на своей странице в социальной сети региональный куратор проекта «Комфортная городская среда», депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.