4 мая на улице Победы города Карабаново Александровского района загорелся пятиэтажный жилой дом.

4 мая на улице Победы города Карабаново Александровского района загорелся пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило в 12.54. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели сильный дым, идущий из квартиры второго этажа. Дым заполнял подъезд, и 15 жильцов пришлось эвакуировать.Огнеборцы по лестнице проникли в комнату и потушили пламя. В ликвидации возгорания участвовали 13 спасателей на 5 пожарных машинах.Люди в результате происшествия не пострадали. Причина пожара устанавливается.