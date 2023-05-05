За производство крупной партии наркотиков жителя Каржачского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

За производство крупной партии наркотиков жителя Каржачского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Осужденный состоял в преступной группировке, занимавшейся изготовлением наркотических веществ. В частном доме деревни Кудрино мужчина с подельниками оборудовал целую химическую лабораторию.В марте 2022 года злодеи произвели около 29 кг наркотика, содержащего мефедрон. Впрочем, это был их последний успех: вскоре владельца лаборатории арестовали сотрудники УФСБ России по Владимирской области.