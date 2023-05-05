В Кольчугинском районе Владимирской области построили два новых фельдшерско-акушерских пункта. В...

В Кольчугинском районе Владимирской области построили два новых фельдшерско-акушерских пункта.В селе Зиновьево и посёлке Золотуха Кольчугинского района возвели два новых фельдшерско-акушерских пункта в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость обоих объектов около 8 миллионов рублей. Контракт на их возведение заключили в январе 2023 года. Об это сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Модульные конструкции уже установлены, медицинское оборудование для ФАПов приобретено. Приписное население Золотухинского ФАПа – более 300 жителей посёлка Золотуха, села Алексино, деревень Красная Гора, Большое и Малое Братцево. Зиновьевского ФАПа –около 120 жителей села Зиновьево и деревень Косковка, Микляиха и Сафоново.«Мы нуждались в новых помещениях, поскольку условия были стеснённые. В старых ФАПах были проблемы с водой, канализацией, отоплением. В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи. Очень ждём их открытия. Впереди – благоустройство территории и получение лицензии», – сообщила Анастасия Никитина, заместитель главного врача Кольчугинской ЦРБ.Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области