В преддверии 9 Мая в Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание, посвященное 78-й годовщине Великой Победы. В зале присутствовали ветераны и труженики тыла,

В преддверии 9 Мая в Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание, посвященное 78-й годовщине Великой Победы. В зале присутствовали ветераны и труженики тыла, представители общественных организаций, патриотических движений, поисковых отрядов, волонтеры. «Концерт – фронту» – такое название в этом году дали торжественному собранию. Так, в виде стилизации выступления перед бойцами на передовой, было